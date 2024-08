Elena Sofia Ricci tornerà, anche se solo per un cameo Elena Sofia Ricci è suor Angela in "Che Dio ci aiuti" Redazione Sorrisi







Da qualche settimana sono iniziate le riprese dell’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti”. Come sappiamo, la protagonista sarà ancora Francesca Chillemi, ma c’è anche un attesissimo ritorno. Elena Sofia Ricci, infatti, tornerà a vestire i panni di Suor Angela, anche se solo per un cameo. L’attrice è stata infatti sul set per tre giorni di riprese. Nel cast, invece, arriva Giovanni Scifoni, mentre dice addio Pierpaolo Spollon.