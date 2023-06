“Super! News”: arriva il tg dei ragazzi

Iris Di Domenico e Matteo Robert conducono il nuovo programma sul canale Super!, al via il 16 giugno Redazione Sorrisi







Dal 16 giugno debutta "Super! News" un telegiornale pensato per i bambini e i ragazzi: andrà in onda ogni venerdì alle ore 19:50 su Super!, il brand per giovanissimi sul canale 47 del dtt e di tivusat e sul 625 di Sky.

Il nuovo rotocalco è ricco di informazioni utili, consigli e trend fatto dai ragazzi per i ragazzi: una vera guida, nella giungla di stimoli quotidiani, che aiuta i giovani ad essere sempre “sul pezzo” con le tendenze del momento e suggerisce loro le ultime novità degne di nota. A presentare lo show ci sono infatti Iris Di Domenico e Matteo Robert, con la partecipazione di Lisa Lucchetta e Rebecca Parziale, Bado, Elisa Campolunghi, Mariani Aurora e Scarlett, tutti creator del team Stardust. Nel cast ci sarà anche Jennifer Serpi in qualità di co-conduttrice, che tradurrà nella lingua dei segni i commenti in studio e le domande dei ragazzi. I conduttori saranno, come in un vero Tg, dietro a una scrivania da dove lanceranno le rubriche e i contributi degli inviati.

In ogni puntata i presentatori risponderanno alle richieste del pubblico su diversi argomenti, come consigli di stile, playlist musicali o challenge sportive in cui cimentarsi con gli amici. Non mancheranno momenti dedicati a temi più sociali, interviste imperdibili e rubriche dedicate: Super! Sport, Super! Sfida, Super! Style, Super! Love, Super! Musica, Super! Top. Ogni settimana dal sito di Super! e dai social verranno raccolte le domande degli utenti e ogni venerdì alle 19:50 andrà in onda l'episodio in premiere appena prima del Let's Movie.