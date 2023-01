Supercoppa, Milan-Inter: un derby in Arabia

Si gioca la Supercoppa Italiana, il trofeo che dal 1988 vede sfidarsi la squadra vincitrice dell’ultimo campionato di Serie A, in questo caso il Milan, e quella della Coppa Italia (nel 2022 ha trionfato l’Inter). E così mercoledì 18 gennaio sarà super derby! Si gioca al King Fahd Stadium di Riad, in Arabia Saudita, in diretta su Canale 5 a partire dalle 20, ma anche via Internet in streaming su SportMediaset e Mediaset Infinity.

L’ultima volta che le due squadre milanesi si sono affrontate è stato il 3 settembre, nella gara di andata del campionato di Serie A (il ritorno sarà il 5 febbraio). Vinse il Milan per 3 a 2, guidato da uno straripante Rafael Leão: l’attaccante portoghese fu allora autore di una doppietta. Alla difesa nerazzurra toccherà il difficile compito di fermarlo: a guidarla sarà lo slovacco Milan Skriniar, neocapitano interista, il quale, tuttavia, è al centro di una lunga trattativa per il rinnovo del contratto.

È la terza volta nella storia della manifestazione che si assegna il trofeo in Arabia Saudita: era già successo nel 2018 e 2019. La scelta di giocare a Riad è nata dopo l’accordo tra la Lega di Serie A e il locale ente governativo per lo sport che avrebbe pronta un’offerta per ospitare le prossime sei edizioni (anche se ci sono numerose altre nazioni pretendenti). Inoltre è la 12a volta che il trofeo si disputa fuori dai confini nazionali: si cominciò nel 1993 negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’Albo d’oro della Supercoppa ci si potrà avvicinare ma non superare i nove successi della Juventus perché in classifica il Milan segue a quota sette (non vince dal 2016) e l’Inter, che ha vinto lo scorso anno battendo proprio i bianconeri, è a sei.