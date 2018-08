«Superquark», anticipazioni sulla puntata del 22 agosto 2018

22 Agosto 2018 | 11:00 di Giulia Ausani

Mercoledì 22 agosto su Raiuno ci aspetta un altro appuntamento con «Superquark» e Piero Angela. La puntata si aprirà ancora una volta con un documentario della serie BBC «Blue Planet», dopodiché partiremo alla scoperta del Messico, paese dalla natura incontaminata e con una storia millenaria. Tra piramidi azteche e spiagge da sogno, foreste tropicali e aridi deserti, Piero Angela ci farà conoscere un terrirorio che si estende per oltre duemila chilometri. «Superquark» visiterà la Sierra Madre, catena montuosa messicana che attraversa climi diversissimi, dall'arido nord al tropicale sud.

A seguire, Giovanni Carrada e Daniela Franco parleranno di un particolare esame del sangue in grado di cambiare la vita a un neonato su duemila, perché capace di indicare il rischio di sviluppare oltre quaranta terribili patologie. I due visiteranno anche la prima fabbrica al mondo, tutta italiana, che costruisce mobili artigianali su misura ma in maniera automatica.



Paolo Magliocco e Giulia De Francovich invece ci porteranno in Valchiavenna, in provincia di Sondrio, dove gli archeologi hanno trovato i resti di un'antica comunità.

Com'è cambiata la figura del capo stazione? Dà il via ai treni anche oggi, solo che non lo fa più con paletta verde e cappello rosso, ma bensì con comandi elettronici. Gli inviati di «Superquark» ci porteranno alla scoperta dei sistemi di sicurezza della rete ferroviaria italiana, in particolare dell’Alta Velocità.

Scopriremo inoltre come viene insegnato in Italia il cinese, la lingua più parlata al mondo (un miliardo e trecento milioni di parlanti nel mondo, circa un quarto del genere umano).



Ci sarà spazio anche per l'astronomia: andremo infatti dietro le quinte della sonda Bepi Colombo, in partenza per il pianeta più vicino al sole, Mercurio. Quattro dei suoi strumenti sono costruiti proprio in Italia.

Non mancheranno gli appuntamenti fissi: il professor Alessandro Barbero parlerà dei casi di generali e ammiragli condannati a morte per essere stati sconfitti; Massimo Polidoro continuerà a svelare bufale ed Elisabetta Bernardi ci dirà quando e perché secondo la scienza va pulito il frigorifero.