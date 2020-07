“Superquark”: con Piero Angela tra le Ande e l’Amazzonia

29 Luglio 2020 | 12:55 di Redazione Sorrisi

Ad aprire la puntata di “Superquark” in onda il 29 luglio in prima serata su Rai1 è il documentario naturalistico della BBC della serie “Sette continenti, un pianeta” che racconta del Sudamerica.

Viaggeremo lungo la cordigliera delle Ande, tra i deserti, le foreste e le coste che fanno da casa a pinguini, leoni marini e orsi. Seguiremo un puma mentre prova ad abbattere un’enorme preda e ci sposteremo poi in Amazzonia, la foresta pluviale più grande del mondo, dove vivono le rane frecce, cosparse di un veleno tossico, le anaconde giganti e uccelli variopinti.

Si parlerà poi della situazione demografica, Piero Angela spiegherà le conseguenze di uno studio pubblicato su “The Lancet”. In poco più di 40 anni la popolazione mondiale potrebbe scendere a 8,8 miliardi e molti paesi, Italia compresa, potrebbero vedere la propria popolazione ridotta del 50%.

Dalla riserva delle Saline di Trapani e Paceco, Alberto Angela parlerà del sale, tanto prezioso ai tempi dei Romani che era distribuito come paga ai soldati (da cui “salario”). Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher parleranno di innovazione che può far ripartire l’Italia dopo la pandemia. Rossella Li Vigni racconterà da Brescia la Digital Universitas che prepara i giovani alle sfide digitali del mondo del lavoro. Una parte del programma sarà dedicata anche ai pipistrelli, animali mal visti anche prima del virus che invece potrebbero aiutarci a combatterlo, ci spiegano Paolo Magliocco e Daniela Franco. Marco Visalberghi ci parlerà dei cebi, piccole scimmie sudamericane, mentre Paolo Magliocco e Cristina Scardovi si occuperanno di meteoriti. Ogni giorno nei nostri cieli ne passano almeno due, ma da dove arrivano e dove vanno a cadere?

Le rubriche

“Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi parla dell’importanza della dieta mediterranea, e delle calorie della pizza.

“Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero racconta degli uomini e delle donne nella Firenze di Dante

“Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini spiega i tanti usi sperimentali della famosa pillola blu.



L’appuntamento con Piero Angela prosegue in seconda serata con “Superquark Natura”: nella puntata il terzo episodio completo della serie Bbc “Blue Planet, Le scogliere di coralli”, per scoprire la bellezza e la varietà di forme e di colori che la natura ha inventato, per tutte le forme viventi che si aggirano in queste vere e proprie città subacquee di calcare.