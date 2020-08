Superquark: in giro per l’Europa con Piero Angela

Superquark: in giro per l’Europa con Piero Angela

19 Agosto 2020 | 11:25 di Lorenzo Di Palma

Torna, mercoledì 19 agosto in prima serata su Rai1, Piero Angela con Superquark che propone un giro in Europa, con il documentario naturalistico della BBC, della serie “Sette continenti un Pianeta”. L’Europa è un territorio ormai molto affollato, e negli anni il suo habitat è stato completamente stravolto dalla presenza massiccia dell’uomo. Questo ha reso la sopravvivenza di alcune specie non così scontata. Oltre a lupi rari e linci iberiche il documentario contiene moltissime immagini meravigliose di un mondo che richiede tutta la nostra attenzione e che va salvaguardato, per garantire un futuro alla sua fauna selvatica che purtroppo da queste parti è a rischio di estinzione.

Si continuerà poi con “Il DNA dei Romani”: da dove venivano gli antichi Romani? Lo raccontano Paolo Magliocco con Gianpiero Orsingher che sono andati a vedere le prime scoperte di uno studio genetico guidato dall'Università Sapienza di Roma.

Gli ultimi dieci anni sono stati straordinari per l’esplorazione del nostro sistema solare. Una schiera di sonde, come veri e propri reporter cosmici, ha scorrazzato in lungo e largo, esplorando corpi celesti grandi e piccoli, Superquark ha fatto un riepilogo. In studio, dopo il servizio, un approfondimento di Piero Angela con Paco Lanciano.

Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli sono andate a seguire gli studiosi alla ricerca dei virus che si annidiano negli animali selvatici, e che potrebbero minacciarci con il temuto spillover: il salto di specie. Quindi si andrà alla scoperta della dematerializzazione dell’economia con Giovanni Carrada e Daniela Franco, seguendo Andrew McAfee, un ricercatore del Massachusetts Institute of Technology.

È ormai il nemico pubblico numero uno. La plastica è finita sul banco degli imputati per aver inquinato, in poco più di mezzo secolo, suolo e acqua. Ma le cose stanno davvero così? La conquista dello spazio ha raggiunto grandi traguardi, ma ha lasciato dietro di sé molti detriti. Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni sono andate a sentire all’Esa cosa si può fare per risolvere il problema della spazzatura spaziale.

Infine la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la scienza in cucina” spiegherà se il digiuno intermittente è veramente la chiave per dimagrire in salute.

Si prosegue poi in seconda serata con Superquark Natura che propone il sesto episodio della BBC “Blu Planet II” in cui si parla di coste. Sulla costa, due mondi si scontrano. Le coste sono gli habitat più dinamici e complessi dell'oceano. Offrono ricche ricompense, ma anche grandi pericoli. Gli straordinari animali che vivono qui devono trovare modi ingegnosi per affrontare due mondi molto diversi, quello terrestre e quello marino.