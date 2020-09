“Superquark”: l’ultima puntata della stagione

01 Settembre 2020 | 12:28 di Redazione Sorrisi

Torna con l’ultima puntata dell’estate “Superquark”, martedì 1 settembre alle 21.25 su Rai1. Ad aprire questo episodio dello storico programma di Piero Angela sarà un documentario della BBC alla scoperta dell’Africa: un continente in cui gli animali vivono in perfetto equilibrio tra loro, la natura regna sovrana e la minaccia più grande è costituita dall’uomo.

Si prosegue con la storia della regione che deve il suo nome alla fondazione di una città romana: Aosta. Toccherà ad Alberto Angela percorrere a piedi le vette d’Europa. Segue poi un servizio di Barbara Bernardini sui virus, invisibili nemici che possiamo però riprogrammare in laboratorio e trasformare in alleati contro le malattie genetiche. Marco Visalberghi racconta ll’ultima strabiliante conferma della teoria della relatività, pubblicata da un team internazionale di astrofisici. Paolo Magliocco e Francesca Marcelli esplorano scientificamente l’effetto degli alberi in città, mentre Cristina Scardovi e l’operatore subacqueo Roberto Rinaldi ci racconteranno di un’arca di Noè per salvare le gorgonie.

Le rubriche

“Scienza in cucina” di Elisabetta Bernardi sui nuovi studi per combattere l’obesità infantile

“Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero racconta la battaglia del Québec

“Psicologia di una bufala”: Massimo Polidoro spiega come si distinguono le fonti attendibili

“Tecnologia”, con il professor Roberto Cingolani, spiega perché il digitale non è ecologico