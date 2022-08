“Superquark”: nuova puntata inedita con Piero Angela

Un’altra prima serata in compagni da Piero Angela. La propone Rai1 con la nuova puntata di "Superquark", in onda mercoledì 17 agosto, che si apre con documentario della BBC della serie “Un Pianeta Perfetto” dal titolo “L’Uomo”, che ci farà scoprire il nostro Pianeta che cambia, mostrando cosa stiamo alterando, ma anche alcune soluzioni già in atto per correre ai ripari.

Si prosegue poi con Paolo Magliocco e Giulia De Francovich che si spiega quanto faccia bene camminare e con un servizio sui “Simulatori” che si stanno ormai rivelando uno strumento didattico in molte discipline non solo per il volo, per esempio la medicina.

Focus quindi sul mar Mediterraneo che si sta scaldando e Paolo Magliocco con Cristina Scardovi sono andati a scoprire come si fa a misurare la sua febbre per capire che cosa succederà. E sulla Space Economy, con Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher che sono andati a vedere tutte le opportunità che le nuove tecnologie satellitari stanno offrendo a ogni settore della vita sulla Terra.

Invece Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi sono andate nei laboratori di robotica del Politecnico di Zurigo dove si studia come rendere i droni così intelligenti da capire sempre dove si trovano. Mentre Paolo Magliocco con Giulia De Francovich ha incontrato Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, per capire come si fa a mettere ordine nel caos.

Tanti gli ospiti di Piero Angela per le rubriche. Per “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi cosa mangiare per vivere più a lungo? Massimo Polidoro, in “Psicologia di una bufala”, parlerà invece di astrologia…

Piero Angela sarà poi anche in seconda serata con “Superquark Natura”: “L’importanza della famiglia” sarà il tema del quinto episodio completo della meravigliosa serie BBC I segreti della sopravvivenza, dedicata alla nostra terra e ai suoi abitanti.