“Tale e Quale – Il Torneo”: le anticipazioni

Una puntata speciale che vede sfidarsi i migliori artisti della decima e dell'undicesima edizione







Va in onda su Rai1 venerdì 19 novembre “Tale e Quale - Il Torneo”, una puntata speciale sempre condotta da Carlo Conti). I migliori protagonisti dell’undicesima edizione di "Tale e quale show" (terminata il 5 novembre con la vittoria dei Gemelli di Guidonia) ovvero Francesca Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello sfideranno i migliori della decima: Barbara Cola, Carolina Rey, Pago e Virginio.

In palio ci sarà il titolo di "Campione di Tale e Quale Show 2021" e, per l'occasione, sarà speciale anche la giuria: al trio composto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio si aggiungeranno, in via del tutto eccezionale, Antonella Clerici e un quarto giudice a sorpresa.