“Tale e quale show 2020”: le imitazioni della quarta puntata

09 Ottobre 2020 | 15:57 di Redazione Sorrisi

Venerdì 9 ottobre torna “Tale e quale show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. L’appuntamento è in diretta dalle 21.25 con la quarta puntata. Il podio della scorsa settimana è stato dominato da Pago con la sua imitazione di Fabrizio Moro, seguito da Barbara Cola nei panni di Adele e Virginio in quelli di George Michael.

I concorrenti saranno esaminati come sempre dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, mentre a fare da giudice d’eccezione sarà Luca Argentero.

Le imitazioni della settimana

Per questa quarta puntata ci attendono nuove imitazioni: Barbara Cola sarà Mina, Francesca Manzini se la vedrà con Loredana Bertè, Carolina Rey si metterà alla prova con Malika Ayane, Carmen Russo avrà le sembianze di Sheila del gruppo Sheila & Black Devotion, Giulia Sol si trasformerà in Christina Aguilera, Sergio Muniz in Miguel Bosé, Francesco Paolantoni vestirà i panni di Tom Jones, Pago proverà a confermarsi con Tony Hadley, Virginio imiterà Giuliano Sangiorgi e Luca Ward onorerà la memoria di Fred Bongusto.