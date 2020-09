“Tale e quale show 2020”: le imitazioni della seconda puntata

25 Settembre 2020 | 16:52 di Redazione Sorrisi

Va in onda su Rai1 venerdì 25 settembre la seconda puntata della nuova edizione di “Tale e quale show”, sempre condotta da Carlo Conti.

La scorsa settimana a vincere la sfida delle imitazioni è stato Virginio con la sua performance di “Can’t stop the feeling” nei panni di Justin Timberlake. Insieme a lui sul podio ci sono per ora Pago e Giulia Sol che hanno interpretato rispettivamente Francesco Gabbani e Giorgia.



• “Tale e Quale Show 2020”: prima puntata. Le esibizioni e la classifica



A giudicare i 10 protagonisti torna come sempre la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Giudice d’eccezione per la serata sarà Lino Guanciale che sta per tornare nei panni del Dott. Conforti nella terza stagione de “L’Allieva”.

Le imitazioni della seconda puntata

Barbara Cola sarà Tina Turner, Francesca Manzini Levante, Carolina Rey dovrà fare i conti con Arisa, Carmen Russo con Sabrina Salerno e Giulia Sol con Whitney Houston. A Sergio Muniz il compito di imitare Enrique Iglesias, Francesco Paolantoni sarà Alan Sorrenti e Pago Gianni Morandi. Virginio proverà a mantenere il primo posto vestendo i panni di Diodato, mentre Luca Ward sarà Ligabue.