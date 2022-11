“Tale e Quale Show 2022”, arriva il Torneo dei Campioni

Le anticipazioni della finalissima del programma di Carlo Conti, in onda venerdì 18 novembre: chi sarà il Campione dell'anno? Redazione Sorrisi







Come anticipato, "Tale e Quale Show 2022" si conclude con una puntata davvero speciale: il Torneo dei Campioni, in onda venerdì 18 novembre su Rai1. Il programma condotto da Carlo Conti è infatti giunto al gran finale: al termine della serata sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 2022”, come sempre in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Nel Torneo dei Campioni si sfideranno a suon di imitazioni i migliori protagonisti della dodicesima edizione di "Tale e Quale Show 2022", da Antonino (eletto vincitore nella settima puntata del 10 novembre) ad Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini. I concorrenti dell’ultima edizione saranno in gara con i migliori dell’undicesima, vinta dai Gemelli di Guidonia, presenti insieme a Francesca Alotta, Dennis Fantina (che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Il Torneo dei Campioni di "Tale e Quale Show 2022" promette spettacolo e performance di alto livello, come sempre dal vivo, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. L’obiettivo è convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa.