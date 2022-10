“Tale e quale show 2022”: le imitazioni della quarta puntata

Con quali star della musica dovranno confrontarsi i concorrenti nel nuovo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti Il cast di "Tale e quale show" per il 2022 Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Continua con ottimi dati di audience "Tale e quale show 2022" condotto da Carlo Conti, che torna puntuale con una nuova puntata in prima serata venerdì 21 ottobre su Rai1, come sempre in diretta dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma dalle ore 21.25.

I concorrenti, 11 più un "ripetente", si mettono in gioco nella gara di imitazioni dei grandi big della musica italiana e internazionale. L’obiettivo è vincere il titolo di "Campione di Tale e Quale Show 12". Per riuscirci, bisogna convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Ci saranno anche molti compagni d'avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di auto-votarsi).

Il podio della terza puntata

La terza puntata ha visto un primo posto a 3, è stata vinta ex aequo dalla coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che si sono proposti come Stanlio e Ollio, e da Valentina Persia, nei panni di Clementino. A seguire sul podio al secondo e terzo posto, Elena Ballerini e Gilles Rocca.

Attualmente, la classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile già in questa quarta puntata una vera rivoluzione.

Le imitazioni della quarta puntata

Come sempre, è il maestro Pinuccio Pirazzoli a preparare gli arrangiamenti delle esibizioni, rigorosamente dal vivo. Ecco, quindi, in quali artisti si trasformano i concorrenti:

Elena Ballerini – Arisa

– Arisa Rosalinda Cannavò – Francesca Michielin

– Francesca Michielin Samira Lui – Jennifer Lopez

– Jennifer Lopez Valeria Marini – Shakira

– Shakira Alessandra Mussolini – Milva

– Milva Valentina Persia – Gabriella Ferri

– Gabriella Ferri Andrea Dianetti – Achille Lauro

– Achille Lauro Claudio Lauretta – Renato Zero

– Renato Zero Gilles Rocca – Jon Bon Jovi

– Jon Bon Jovi Antonino – Rod Stewart

– Rod Stewart Il "ripetente" Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli – Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

Come votare

Non solo la giuria e i colleghi d’avventura: il pubblico a casa ha un ruolo attivo nella definizione delle migliori imitazioni. I telespettatori possono infatti esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter. I voti ottenuti tramite social valgono rispettivamente 5, 3 e 1 punto per le tre performance.

Al termine di ciascuna serata il punteggio complessivo (di giuria, concorrenti e televoto) più alto decreterà il vincitore di puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascun appuntamento, porterà invece all'elezione del vincitore finale.