“Tale e quale show 2022”: le imitazioni della quinta puntata

È ormai entrata nel vivo la gara di "Tale e quale show": il programma condotto da Carlo Conti torna con una nuova puntata in prima serata venerdì 28 ottobre su Rai1, come sempre in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma dalle ore 21.25.

In gara i concorrenti, 11 più un "ripetente", che si cimentano in ogni appuntamento con le imitazioni dei grandi big della musica italiana e internazionale. L’obiettivo è vincere il titolo di "Campione di Tale e Quale Show 12": per farlo, bisogna convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio con il quarto giudice a sorpresa.

Il podio della quarta puntata

Nella quarta puntata ha trionfato Rosalinda Cannavò che ha magistralmente imitato Francesca Michielin con la hit “Nessun grado di separazione”. Sul podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, si sono classificate Elena Ballerini-Arisa e Valentina Persia-Gabriela Ferri. Nella classifica provvisoria, invece, rimane saldo al primo posto Antonino, seguito da Gilles Rocca ed Elena Ballerini.

Le imitazioni della quinta puntata

Puntata dopo puntata, la gara di imitazioni si fa sempre più accesa, con risultati sorprendenti. A dare continuità alla sfida sono sempre le basi e gli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli per le esibizioni dal vivo dei concorrenti. Ecco in quali personaggi della musica nazionale e internazionale si confronteranno nella quinta puntata:

Elena Ballerini – Barbra Streisand

– Barbra Streisand Rosalinda Cannavò – Madame

– Madame Samira Lui – Grace Jones

– Grace Jones Valeria Marini – Marilyn Monroe

– Marilyn Monroe Alessandra Mussolini – Sophia Loren

– Sophia Loren Valentina Persia – Anastacia

– Anastacia Andrea Dianetti – Gianni Togni

– Gianni Togni Claudio Lauretta – Vasco Rossi

– Vasco Rossi Gilles Rocca – Franco Califano

– Franco Califano Antonino – Loredana Berté

– Loredana Berté il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli – Carreras, Pavarotti e Domingo

Come votare

Giuria a parte, come sempre anche il pubblico a casa può esprimete le proprie preferenze, tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa sui social porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.