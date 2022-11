“Tale e quale show 2022”: le imitazioni della sesta puntata

Nuovo e decisivo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti: ecco con quali star della musica dovranno confrontarsi i concorrenti Redazione Sorrisi







È una puntata importante la sesta di "Tale e quale show", in onda venerdì 4 novembre in prima serata su Rai1. Il programma condotto da Carlo Conti è praticamente agli sgoccioli: nella puntata successiva sarà incoronato il Campione di Tale e Quale Show 12 (mentre l’ottava e ultima puntata sarà dedicata al torneo dei campioni).

Anche in questa sesta puntata vedremo gli 11 concorrenti (più uno) "Tale e quale show 2022" si sfideranno nelle imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale. Le loro esibizioni devono come sempre convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa.

Il podio della quinta puntata

La quinta puntata ha visto trionfare Antonino nei panni di Loredana Berté con "Cosa vuoi da me", seguito a pari merito Rosalinda Cannavò-Madame e Gilles Rocca-Franco Califano. Per Antonino si tratta della terza vittoria finora, per cui nella classifica c’è proprio lui in testa, seguito da Gilles Rocca e da Elena Ballerini. I giochi però, in termini della competizione, sono ancora aperti e tutto può cambiare.

Le imitazioni della sesta puntata

La sesta puntata potrebbe essere determinante per la gara di imitazioni dal vivo accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ecco quali sono le star della musica con cui si cimentano i concorrenti:

Elena Ballerini – Maria Callas

– Maria Callas Rosalinda Cannavò – Anna Oxa

– Anna Oxa Samira Lui – Kaoma ("Lambada")

– Kaoma ("Lambada") Valeria Marini – Madonna

– Madonna Alessandra Mussolini – Sabrina Salerno e Jo Squillo

– Sabrina Salerno e Jo Squillo Valentina Persia – Pippo Franco

– Pippo Franco Andrea Dianetti – Irama

– Irama Claudio Lauretta – Bobby Solo

– Bobby Solo Gilles Rocca – Francesco Renga

– Francesco Renga Antonino – Bruno Mars

– Bruno Mars il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli – Amedeo Minghi e Mietta

Come votare

Oltre alla giuria e ai colleghi d’avventura, anche il pubblico a casa ha un ruolo attivo nella definizione delle migliori imitazioni. I telespettatori possono infatti esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter. I voti ottenuti tramite social valgono rispettivamente 5, 3 e 1 punto per le tre performance.