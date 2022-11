“Tale e quale show 2022”: le imitazioni della settima puntata

Il programma condotto da Carlo Conti decreterà il campione di questa edizione Redazione Sorrisi







Ci siamo, è tempo di finale per l'edizione 2022 di "Tale e quale show": il programma condotto da Carlo Conti proclamerà il "Campione di Tale e Quale Show 12" nella puntata in onda venerdì 11 novembre alle 21.25 su Rai1, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. I migliori protagonisti di questa dodicesima edizione sfideranno poi i migliori dell'undicesima nel torneo dei campioni che sarà trasmesso venerdì 18 novembre.

Per la settima volta, ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa a votare le imitazioni dei concorrenti, cui si somma il televoto e il voto dei colleghi d’avventura.

Il podio della sesta puntata

Vincitore della semifinale è stato Andrea Dianetti, che ha convinto giuria, pubblico a casa e colleghi con la sua commovente interpretazione di Irama con “Ovunque sarai”. Distaccata al secondo posto con 56 punti, si è classificata Elena Ballerini, che si era cimentata con Maria Callas, mentre al terzo posto si era posizionato Claudio Lauretta come Bobby Solo con “Non c’è più niente da fare”.

La classifica generale

È Antonino il papabile vincitore, avendo mantenuto per settimane il primo posto nella classifica generale. Tuttavia, i giochi sono ancora aperti, soprattutto perché, dopo la scorsa puntata, Andrea Dianetti lo tallona di pochi punti.

Le imitazioni della settima puntata

Anche nella prova decisiva, i concorrenti si esibiscono dal vivo, accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Elena Ballerini – Christina Aguilera

– Christina Aguilera Rosalinda Cannavò – Katy Perry

– Katy Perry Samira Lui – Donna Summer

– Donna Summer Valeria Marini – Nicole Kidman

– Nicole Kidman Alessandra Mussolini – Fiorella Mannoia

– Fiorella Mannoia Valentina Persia – Amy Winehouse

– Amy Winehouse Andrea Dianetti – Gianna Nannini

– Gianna Nannini Claudio Lauretta – Claudio Villa

– Claudio Villa Gilles Rocca – Fabrizio Moro

– Fabrizio Moro Antonino – Riccardo Cocciante

– Riccardo Cocciante il "ripetente" Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli – Loretta e Daniela Goggi.

Come votare

Come sempre, anche il pubblico a casa può esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più "acclamate" da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.