I concorrenti di “Tale e quale show 2023”: il cast ufficiale annunciato da Carlo Conti

La nuova edizione del talent show di Rai1 parte il 22 settembre Redazione Sorrisi







Carlo Conti ha annunciato sul suo profilo Instagram il cast ufficiale della nuova edizione di "Tale e quale show", in partenza il 22 settembre in prima serata su Rai1.

Il primo post ha ripreso la nostra copertina dello scorso anno in cui Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si erano trasformati in un altro Carlo Conti ed è servito per annunciare che sono stati confermati anche per quest'anno come ennesimi "ripetenti".

I concorrenti di "Tale e quale show"

In un secondo post, Carlo ha anche pubblicato la lista dei concorrenti oltre ai due "ripetenti":