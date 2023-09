“Tale e quale show” 2023, le imitazioni della seconda puntata

Torna il programma condotto da Carlo Conti, ecco con quali star della musica dovranno confrontarsi i concorrenti Carlo Conti Credit: © Rai Redazione Sorrisi







L’appuntamento con la seconda puntata dell’edizione 2023 di “Tale e quale show” è per venerdì 29 settembre dalle 21.25 su Rai1. Anche questa tredicesima edizione è ovviamente condotta da Carlo Conti che accoglierà gli sifdanti negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Gli artisti, come sempre, canteranno dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto a sorpresa.

Il podio della prima puntata

A vincere la prima puntata è stato Gaudiano, con una fedelissima imitazione di Tiziano Ferro e la sua “Non me lo so spiegare”. Il secondo posto se l’è aggiudicato Lorenzo Licitra nei panni di Marco Mengoni e il terzo Ilaria Mongiovì in quelli di Giorgia.

Le imitazioni di stasera