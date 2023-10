“Tale e quale show 2023”, le imitazioni della terza puntata

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti, ecco con quali star della musica dovranno confrontarsi i concorrenti Redazione Sorrisi







Un nuovo appuntamento con le imitazioni del venerdì sera con la puntata di "Tale e quale show" che andrà in onda il 6 ottobre. Come sempre in diretta su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti e le esibizioni rigorosamente dal vivo. A guidicare le performance: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

Il podio della seconda puntata

La scorsa settimana hanno conquistato il primo posto, a pari merito, Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì, rispettivamente nei panni di Harry Styles e Noa. A seguire, Gaudiano-Francesco Sarcina.

Le imitazioni della terza puntata