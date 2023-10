“Tale e quale show”: Guenda Goria sostituirà Maria Teresa Ruta. Ecco perché

Ecco le dichiarazioni fatte da mamma (e figlia) a "La volta buona" di Caterina Balivo Alessandro Alicandri







Nella divertente intervista del 18 ottobre a "La volta buona", il nuovo programma di Caterina Balivo del pomeriggio di Rai1, Maria Teresa Ruta ha spiegato perché non sarà presente a “Tale e quale show“ nella puntata di venerdì 20 ottobre. Ecco le sue dichiarazioni:

«Anch'io non so bene che cosa sia successo, forse perché ero tanto presa dal fare Heather Parisi, in un balletto che lei aveva fatto all'età di 19 anni e che io mi accingevo a provare a fare all'età di 63. Così ho cominciato a fare allenamento, sforzi di qua, sforzi di là e non so bene il momento giusto, credo di averlo individuato, durante l'esibizione ho sentito prima un ginocchio scrocchiare, poi una caviglia cedere. Poi ho sentito male alle costole. Insomma, sai i doloretti di una certa età. E così sono andata avanti e ho detto, vabbè, la portiamo a casa Heather Parisi. Insomma: il medico ha voluto controllare e mi ha detto, anche se sto bene, di fermarmi perché mi si è incrinata una costola».

Insomma: durante la coreografia Maria Teresa, irrefrenabile, deve essersi fatta male tra le prese e le evoluzioni con il corpo di ballo. Così, un po' all'improvviso, hanno deciso di coinvolgere la figlia Guenda Goria per sostituirla. Guenda in realtà è da molti anni che tentava di partecipare al programma («Ho fatto il provino 12 volte, una volta in più di mamma» ha detto sorridendo) e sarà lei a vestire i panni di Elettra Lamborghini, il personaggio che avrebbe dovuto fare Maria Teresa.

La sostituzione, essendo rimasta Maria Teresa a Roma dove si realizza lo show, sembra essere temporanea.