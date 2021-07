“Tale e quale show”, i concorrenti annunciati da Carlo Conti

Ecco i protagonisti della prossima edizione che partirà venerdì 17 settembre su Raiuno Carlo Conti Redazione Sorrisi







Con un post su Instagram, Carlo Conti ha annunciato i concorrenti della prossima edizione di "Tale e quale show" che partirà venerdì 17 settembre su Raiuno. Eccoli:

Ciro Priello

Pierpaolo Pretelli

Dennis Fantina

Biagio Izzo

Gemelli Guidonia

Alba Parietti

Federica Nargi

Deborah Johnson

Stefania Orlando

Francesca Alotta

Da quanto si vede nell'immagine pubblicata da Conti, manca ancora almeno un nome da annunciare tra i concorrenti, mentre non c'è ancora nessun annuncio per quanto riguarda la giuria, come scrive Carlo: «E la giuria ? Novità in arrivo».