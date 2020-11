“Tale e quale show”, le imitazioni della nona puntata

Carlo Conti torna a condurre da casa per la semifinale, ospite in giuria Elena Sofia Ricci

Foto: Carlo Conti in collegamento da casa - Credit: © Rai

13 Novembre 2020 | 11:00 di Redazione Sorrisi

Dopo la conduzione corale della settimana scorsa, per la nona puntata di “Tale e quale show” torna al timone Carlo Conti. La semifinale del varietà di Rai1 va in onda venerdì 13 novembre alle 21.25, ma ancora in maniera un po’ diversa dal solito. Le condizioni di salute del conduttore, risultato positivo al coronavirus, sono migliorate e gli permettono ora di collegarsi da casa.

Ad affiancare la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ci sarà Elena Sofia Ricci.

Al termine della puntata sarà decretato il vincitore della settimana, grazie alla somma delle votazioni dei giurati e degli stessi protagonisti. La classifica generale porterà la prossima settimana a eleggere il vincitore di questo torneo ed è decisa dalla somma dei voti totali.

Le imitazioni della settimana

Virginio diventa Ed Sheeran, Barbara Cola prova a ripetersi con Emma Marrone, Jessica Morlacchi se la vede con Rihanna, Francesco Monte veste i panni di Tiziano Ferro, Lidia Schillaci imita Beyoncé, Carolina Rey si trasforma in Laura Pausini, Sergio Muniz diventa Julio Iglesias, Giulia Sol interpreta Liza Minnelli, Agostino Penna si mette alla prova con Phil Collins e Pago con Massimo Ranieri.