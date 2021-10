“Tale e quale show”: le imitazioni della quarta puntata e le anticipazioni

La terza puntata è stata vinta da Dennis Fantina che ha impersonato Michele Zarrillo Redazione Sorrisi







Va in onda su Rai1 venerdì 8 ottobre la quarta puntata della nuova edizione di “Tale e quale show”, sempre condotta da Carlo Conti.

La terza puntata è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una magistrale interpretazione di “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart. La classifica provvisoria degli 11 artisti, che cantano sempre dal vivo, vede in testa Deborah Johnson, a pari merito con i Gemelli di Guidonia, seguiti da Francesca Alotta.

Le imitazioni della quarta puntata

Ecco in quali pop star dovranno immedesimarsi gli artisti che cantano rigorosamente dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli: Francesca Alotta sarà Adele, Deborah Johnson vestirà i panni di Diana Ross, Federica Nargi si immedesimerà in Daniela Goggi, Stefania Orlando imiterà Anna Oxa, Alba Parietti avrà le sembianze di Guesch Patti, Dennis Fantina proverà il bis con Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia ci proveranno con i Ricchi e Poveri, Biagio Izzo ricorderà Carmen Miranda, Simone Montedoro si identificherà in Peppino di Capri, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Clementino e Ciro Priello in Marco Mengoni.