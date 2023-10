“Tale e quale show”, le imitazioni della quarta puntata

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti, ecco con quali star della musica dovranno confrontarsi i concorrenti Carlo Conti Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Torna su Rai1 il programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti. Il quarto appuntamento con le imitazioni di "Tale e Quale Show" è per il 13 ottobre, questa settimana saranno ricordate figure immense del mondo dello spettacolo italiano, come Raffaella Carrà, Domenico Modugno e Franco e Ciccio. Sempre in diretta, e dal vivo, dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma gli sfidanti dovranno confrontarsi di fronte ai giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un giudice che sarà "tale a quale" a un personaggio famoso.

Il podio della terza puntata e la classifica provvisoria

A vincere la terza puntata è stato Scialpi con "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno, la sua interpretazione ha lasciato indietro Lorenzo Licitra nei panni di Diodato e Gaudiano in quelli di Lewis Capaldi.

La classifica

Licitra Gaudiano Ilaria Mongiovì

Le imitazioni della quarta puntata