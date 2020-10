“Tale e quale show”: le imitazioni della quinta puntata

16 Ottobre 2020 | 10:58 di Redazione Sorrisi

Una nuova settimana sta per finire e l’appuntamento del venerdì sera di Rai1 è con “Tale e quale show”. La quinta puntata del varietà condotto da Carlo Conti vedrà in scena ancora una volta la sfida di dieci protagonisti a suon di imitazioni. La classifica si fa sempre più importante, la prossima settimana sarà infatti proclamato il Campione della decima edizione di “Tal e quale show”. Il programma proseguirà ancora per tre venerdì con il Torneo che decreterà invece il Campione di “Tale e quale show 2020”.

La scorsa puntata ha visto la vittoria di Pago nei panni di Tony Hedley e con lui sul podio sono saliti Virginio con l’imitazione di Giuliano Sangiorgi e Giulia Sol con quella di Christina Aguilera. Sul podio della classifica provvisoria ci sono proprio Pago, al primo posto, seguito da Barbara Cola e Virginio.

Ad affiancare la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme sarà questa volta Nino Frassica.

Le imitazioni della settimana

Barbara Cola dovrà mettersi nei panni di Al Bano, Francesca Manzini avrà le sembianze di Jennifer Lopez, Carolina Rey si metterà alla prova con Gaia, Carmen Russo sarà Sophia Loren, Giulia Sol imiterà Alessandra Amoroso, Sergio Muniz avrà i panni di Cat Stevens, Francesco Paolantoni se la vedrà con Tony Dallara, Pago proverà il tris omaggiando Rino Gaetano, Virginio ricorderà Mango e Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear.