“Tale e quale show”: le imitazioni della sesta puntata e le anticipazioni

La quinta puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia grazie a una perfetta interpretazione dei New Trolls con "Quella carezza della sera" Redazione Sorrisi







Va in onda su Rai1 venerdì 22 ottobre la sesta puntata della nuova edizione di “Tale e quale show”, sempre condotta da Carlo Conti.

La quinta puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia grazie a una perfetta interpretazione dei New Trolls con "Quella carezza della sera" (per loro si tratta del terzo successo fino a questo momento). Seconda piazza per Dennis Fantina (Brian Johnson), terzi a pari merito Stefania Orlando (Blondie) e Pierpaolo Pretelli (Irama). La classifica provvisoria vede ora in testa i Gemelli di Guidonia, seguiti da Deborah Johnson e Dennis Fantina.

Le imitazioni della sesta puntata

Nelle esibizioni della sesta puntata Francesca Alotta onorerà il ricordo di Mia Martini, Deborah Johnson avrà le sembianze di Shirley Bassey, Federica Nargi imiterà Romina Power, Stefania Orlando si metterà nei panni di Cher, Alba Parietti sarà Amanda Lear, Dennis Fantina si immedesimerà in Riccardo Cocciante, i Gemelli di Guidonia proveranno il poker con Il Volo, Biagio Izzo interpreterà Angelo Branduardi, Simone Montedoro se la vedrà con Julio Iglesias, Pierpaolo Pretelli si metterà nei panni di Cesare Cremonini e Ciro Priello farà rivivere il mito di Michael Jackson.