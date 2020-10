“Tale e quale show”: le imitazioni della sesta puntata

23 Ottobre 2020 | 16:55 di Redazione Sorrisi

“Tale e quale show” è arrivato alla sesta puntata, in onda venerdì 23 ottobre alle 21.25 su Rai1. Questa settimana l’appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti è davvero da non perdere: sarà decretato il “Campione di Tale e quale show 10” e saranno svelati i nomi dei partecipanti al mini-torneo finale che proclamerà invece il “Campione di Tale e quale show 2020”.

La scorsa settimana ha trionfato Carolina Rey, ma sul podio della classifica provvisoria trviamo Pago, Virginio e Barbara Cola. A giudicare le imitazioni sarà come di consueto la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.



Le imitazioni della sesta puntata

Barbara Cola sarà Fiorella Mannoia, Francesca Manzini si metterà alla prova con Patty Pravo, Carolina Rey proverà a ripetersi con Elisa, Carmen Russo vestirà i panni di Madonna, Giulia Sol avrà le sembianze di Irene Cara, Sergio Muniz se la vedrà con Mal, Francesco Paolantoni ricorderà il mito di Frank Sinatra, Pago si trasformerà in Bruce Springsteen, Virginio imiterà Bruno Mars e Luca Ward onorerà Domenico Modugno. L’occasione per potersi immergere in due ore e mezza nella musica che ci accompagna da 60 anni.