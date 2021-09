“Tale e quale show”: le imitazioni della terza puntata e le anticipazioni

Anche la seconda puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia, che avevano imitato i Bee Gees con “How deep is your love” Redazione Sorrisi







Va in onda su Rai1 venerdì 1° ottobre la terza puntata della nuova edizione di “Tale e quale show”, sempre condotta da Carlo Conti.

Anche la seconda puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia, che avevano imitato i Bee Gees con “How deep is your love”. Francesca Alotta (Liza Minnelli) e Simone Montedoro (Franco Califano) si sono classificati al secondo posto (ex aequo). La classifica provvisoria vede in testa i Gemelli di Guidonia, seguiti dalla Alotta e da Deborah Johnson.

Le imitazioni della terza puntata

Ecco in quali pop star dovranno immedesimarsi gli artisti che cantano rigorosamente dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli: Francesca Alotta diventerà Gianna Nannini, Deborah Johnson si metterà alla prova con Amii Stewart, Federica Nargi avrà le sembianze di Jennifer Lopez, Stefania Orlando imiterà Mina, Alba Parietti sarà Patty Pravo, Dennis Fantina sarà Michele Zarillo, i Gemelli Guidonia tenteranno il tris con il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, Biagio Izzo vestirà i panni dei Righeira, Simone Montedoro si trasformerà in Adriano Celentano, Pierpaolo Pretelli in Achille Lauro e Ciro Priello ricorderà il mito di Freddie Mercury.