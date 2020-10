“Tale e quale show”: le imitazioni della terza puntata

02 Ottobre 2020 | 12:02 di Redazione Sorrisi

La decima edizione di “Tale e quale show” è arrivata al terzo appuntamento e venerdì 2 ottobre ci allle 21.25 su Rai1 ci attende una nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti.

Le imitazioni della settimana

Sul podio della classifica provvisoria troviamo Barbara Cola e Pago, in testa a parità di punteggio, e Virginio. Le imitazioni della settimana vedranno proprio Barbara Cola alle prese con Adele, Francesca Manzini vestirà i panni di Giusy Ferreri, Carolina Rey quelli di Britney Spears e Carmen Russo sarà Raffaella Carrà. Giulia Sol dovrà trasformarsi in Elodie, Sergio Muniz in Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni in Mino Reitano. Pago imiterà invece Fabrizio Moro, Virginio George Michael e Luca Ward Barry White.

La giuria

La giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme sarà affiancata dall'imitatore e comico Ubaldo Pantani.