“Tale e quale show”: inizia la sfida per il titolo di campione del 2020

Per la settima puntata Carlo Conti, in isolamento perché positivo al coronavirus, condurrà il varietà da casa. Ospite speciale Carlo Verdone

30 Ottobre 2020 | 11:09 di Redazione Sorrisi

Per questo venerdì di fine ottobre ci attende una puntata insolita di “Tale e quale show”. Il torneo dei campioni andrà in onda regolarmente in prima serata su Rai1, ma Carlo Conti sarà in collegamento da casa sua. Il conduttore è risultato positivo asintomatico al Covid-19 e si trova in isolamento nella propria abitazione. A supportarlo dallo studio sarà l’amico e membro della giuria Giorgio Panariello. Insieme agli altri due giudici Loretta Goggi e Vincenzo Salemme un ospite d’eccezione: Carlo Verdone.



• Carlo Conti positivo al coronavirus: condurrà "Tale e Quale Show" da casa



Chi sarà il "Campione di Tale e quale show 2020"?

La scorsa settimana è stato Pago ad aggiudicarsi la vittoria, conquistando il titolo di “Campione di Tale e quale show 10”. Dalla settima puntata alla finalissima del 13 novembre si sfideranno i migliori sei artisti di questa edizione (Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i migliori quattro dello scorso anno (Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Scillaci e Jessica Morlacchi). In palio il titolo di “Campione di Tale e quale show 2020”, in un vero e proprio torneo che raccoglie il meglio dell’ultimo anno.

Il regolamento

Al termine di ogni puntata sarà decretato il vincitore della serata, sommando i voti dei giurati e degli stessi protagonisti. La classifica generale andrà poi a stabilire il vincitore finale.