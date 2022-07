Teatro in lutto: morto Peter Brook

È morto a 97 anni, Peter Brook, una vera leggenda della scena teatrale internazionale, dove esordì come regista a soli 18 anni, per poi diventare uno dei maggiori interpreti delle opere di Shakespeare.

Tanto da diventare, prima, direttore del London's Royal Opera House e, nel 1962, della Royal Shakespeare Company, dove affianca ai classici una serie di opere moderne e lavori sperimentali ispirate in particolare al “teatro della crudeltà” di Artaud.

Come un celeberrimo “Marat-Sade” di Peter Weiss; “Us”, lavoro che faceva riferimento alla violenza della guerra in Vietnam; o il colossale “Mahabarata”, spettacolo per Avignone del 1985 poi divenuto anche film e recentemente graphic novel.

«La corda tesa è l'immagine che meglio rappresenta la mia idea di teatro», dichiarava, aggiungendo «non voglio insegnare nulla, non sono un maestro, non ho teorie».