“Techeteche Show” in prima serata dal 25 agosto

Il nuovo programma affidato a Flavio Insinna parte con Morandi, Baglioni e Fiorello Flavio Insinna Credit: © Iwan Palombi Lorenzo Di Palma







Andranno in onda in prima serata su Rai1, a partire da venerdì 25 agosto, per tre settimane le prime puntate di "Techeteche Show", nuovo programma affidato alla conduzione di Flavio Insinna, che offrirà il ritratto dei giganti dello spettacolo italiano attraverso un viaggio nei loro luoghi del cuore e una selezione accurata di repertori rari e preziosi provenienti dalle Teche Rai.

Lo show partirà con Gianni Morandi, la seconda puntata sarà dedicata a Claudio Baglioni mentre Fiorello sarà protagonista dell'ultima puntata, a conclusione di un primo ciclo.

Sono inoltre previsti altri tre appuntamenti che dovrebbero essere incentrati su Raffaella Carrà, Lucio Battisti e Gigi Proietti, che saranno collocati invece nel palinsesto invernale.