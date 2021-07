“Techetechetè” omaggia Raffaella Carrà

Su Rai1 una puntata dedicata alla carriera della regina della tv italiana Raffaella Carrà Credit: © Rai Redazione Sorrisi







S’intitola semplicemente “Raffaella” lo speciale di “Techetechetè” dedicato a Raffaella Carrà che andrà in onda il 9 luglio dalle 20.35 alle 22.00. la puntata curata da Salvo Guercio segue la carriera dell’icona della televisione italiana che ci ha lasciati lo scorso 5 luglio. I funerali si tengono nel corso della mattinata, intorno alle 12.00 a Roma, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma.

Il programma riproporrà agli spettatori i momenti di intrattenimento del ricco percorso della Carrà con una sezione dedicata ai trionfi internazionali e alle esibizioni sui palchi di tutto il mondo. Dal debutto televisivo da showgirl del 1970 in “Io, Agata e tu” a “Canzonissima”, passando per “Ma che sera”, “Fantastico” e l’indimenticabile “Carramba che sorpresa”, fino a “A raccontare comincia tu”, l’ultimo programma che l’ha vista protagonista, in cui ha raccontato aneddoti curiosi della sua storia, sia professionale che umana, insieme ai suoi ospiti.