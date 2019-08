Techetechetè Superstar: su Rai1 serata dedicata a Romina e Al Bano

31 Agosto 2019 | 14:15 di Lorenzo Di Palma

Sabato 31 agosto, Rai 1 dedica un’intera serata alla coppia più amata della nostra tv, Romina Power ed Al Bano, e alla loro lunga storia d’amore. Si parte alle 20.35 con Techetechetè Superstar con una puntata dedicata interamente ai due artisti da giovani, quando si conobbero nelle prime apparizioni cinematografiche. Film di cui verranno riproposti diversi frammenti: da Nel sole del 1967, a L’oro del mondo e Mezzanotte d’amore, entrambi del 1968. E poi si rivedranno le rare immagini del loro matrimonio del 1970 e un’ampia selezione del loro vastissimo repertorio canoro e televisivo.

In seconda serata, alle 22,30 circa, invece Rai1 ripropone proprio la commedia musicale Nel sole, “musicariello” del regista di Aldo Grimaldi, con Al Bano, Romina Power, Linda Christian, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Carlo Carrera. La storia di un semplice e povero ragazzo che lavora per pagarsi gli studi, innamorato di Lorena Vivaldi, sua compagna di classe, troppo ricca per lui. Dovrà cercare aiuto per conquistarla, al maggiordomo e all'autista di una ricca signora. Un compagno di Carlo, Giorgio, scopre che fa il cameriere e lo racconta agli amici. Per verificare la notizia, lo costringono a organizzare una festa nella villa dove vive. Custodi della villa durante le assenze della ricca donna, il maggiordomo e l’autista “prestano” la casa a Carlo...