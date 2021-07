“Techetechetè” torna su Rai1

Techetechetè, programma cult della Rai, riparte da domenica 4 luglio a domenica 12 settembre sarà proposto tutti i giorni alle 20.35 su Rai1, subito dopo l’edizione del Tg1 delle 20.

Nata nel 2012, la fortunata trasmissione già nel titolo fa riferimento ai suoi contenuti, scelti nell’immenso patrimonio dell’archivio audiovisivo delle Teche Rai. L’obiettivo è quello di riproporre brani e spezzoni che hanno fatto la storia della televisione e che vengono opportunamente montati in sequenze autonome dagli autori coordinati da Elisabetta Barduagni, la veterana del gruppo. Le puntate raccontano insieme all’evoluzione del varietà, tipicamente italiano, i costumi e le abitudini del Paese, dal primo bianco e nero all’alta definizione.

Ogni giorno della settimana è scandito da un argomento diverso. La domenica è ancora dedicata a “I numero uno” e domenica 4 luglio apre il ciclo uno speciale dedicato a Gina Lollobrigida in occasione del suo 94° compleanno.

Il lunedì con “Sanremo Graffiti” si viaggerà nella storia del Festival con le canzoni più conosciute, curiosità, gossip, look e tanto altro. Il martedì con “I favolosi anni…” si andrà alla scoperta dello spettacolo televisivo, e non solo, dagli inizi fino al 2000, con uno sguardo nostalgico alle mode dell’epoca, alla comicità, costume e naturalmente alla musica. Il mercoledì è il giorno de “I temi”: tutto può far spettacolo e intrattenimento, dalle lacrime agli esordi dei divi in tv, passando per le papere e gli “incidenti” divertenti e curiosi della diretta. Il giovedì spazio a “I numero uno”: puntate monografiche dedicate ai grandi personaggi dello spettacolo ricordando Milva, Franco Battiato e tanti altri big ancora sulla cresta dell’onda. Il venerdì protagonista è la musica, con gruppi, cantanti e canzoni intramontabili presentati da “Jukebox”. Il sabato, con “Serate di gala”, in primo piano il meglio del varietà, della magia e dell’illusionismo, balletti e grandi tradizioni artistiche delle città italiane.