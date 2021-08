“Techetechetè”: uno speciale dedicato a Raffaella Carrà

Duetti e le interviste celebri a un mese dalla scomparsa Raffaella Carrà e Macario in "Imputato alzatevi " Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Techetechetè dedica a Raffaella Carrà, a un mese dalla sua scomparsa, una puntata speciale (Rai 1 giovedì 5 agosto alle 20.35) intitolata Raffaella & Friends in cui dimostra il suo talento, non solo a realizzare numeri artistici straordinari, ma anche ad avere nei suoi programmi ospiti altrettanto straordinari, che spesso erano suoi amici anche nella vita reale e con cui ha realizzato duetti fantastici, ma anche interviste preziose.

Raffaella & Friends proporrà una carrellata di queste partecipazioni: dai duetti con Katia Ricciarelli e Renato Zero ai debutti celebri, come la giovanissima Elisa, a ospitate come quella di Roger Moore a Canzonissima, subito dopo il suo primo film da 007.

Inoltre, per i fan della Carrà, su Rai3 (alle 21.20) proseguono le repliche di A raccontare comincia tu. Protagonista del secondo appuntamento sarà Sophia Loren, che con la “sorellina” Carrà (così la Loren chiamava affettuosamente Raffaella) si confida nella “sua” bella Ginevra, circondata da scatti di famiglia, oggetti cari e innumerevoli. Un incontro tra donne straordinarie in cui i ricordi si mescolano tra battute e amori mai confermati, curiosità e aneddoti di vita di una star unica e inarrivabile.