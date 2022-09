“Ted Lasso” e la sua squadra entrano in Fifa 23

Dal 30 setttembre i fan della serie possono giocare con i giocatori dell'AFC Richmond su FIFA 23 Cecilia Uzzo







La squadra di "Ted Lasso" entra in Fifa. Non è uno scherzo, ma una notizia vera e propria, confermata da Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment, che hanno annunciato l’arrivo in FIFA 23 della AFC Richmond, la squadra di calcio allenata dal personaggio interpretato da Jason Sudeikis nella serie su Apple Tv+.

Dal 30 settembre i fan di "Ted Lasso" potranno immergersi nel mondo dei Greyhounds, giocando con gli altri membri della squadra come Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya e Dani Rojas e vestire i panni dell’allenatore stesso, in varie modalità di gioco (Modalità Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online). Come anticipato dal trailer, ci sarà la possibilità di sbloccare in FIFA Ultimate Team e nei Pro Club vari oggetti dell’AFC Richmond, tra cui divise, oggetti tifo, oggetti per la creazione dei manager e altri contenuti.

Jason Sudeikis, protagonista della serie “Ted Lasso”, che con sole due stagioni ha saputo conquistare pubblico e critica – vincendo vari riconoscimenti, come Emmy e Golden Globe – è un fan di lungo corso di Fifa e ha commentato: «Sono davvero fortunato e profondamente grato per aver vissuto molti momenti speciali nella mia carriera finora e considero questa esperienza tra le migliori. È un sogno che si avvera per me e il resto dei ragazzi. Non vediamo l'ora che i nostri fan abbiano l'opportunità di giocare con, giocare come, e anche giocare contro i loro personaggi preferiti dell'AFC Richmond».

«È così bello essere dentro Fifa. Non sono sicuro che questo aiuterà a dissipare le voci sulla CGI, ma ne vale assolutamente la pena – ha affermato Brett Goldstein, che nella serie interpreta il giocatore Roy Kent (che assomiglia all capitano del Manchester United Roy Kane) – Non vedo l'ora di battere mio nipote in una partita con me come Roy Kent e lui come Jamie Tartt. S'infurierà».