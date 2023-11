Telegatto speciale ad Antonio Ricci, per festeggiare i 35 anni di “Striscia la notizia”

Il papà del tg satirico è anche il protagonista della copertina di questa settimana Redazione Sorrisi







In occasione del 35esimo compleanno di "Striscia la notizia" (il tg satirico di Antonio Ricci nasce il 7 novembre 1988), Aldo Vitali, il direttore di Sorrisi, ha consegnato ad Antonio Ricci un Telegatto speciale, il 31 esimo della carriera. «Per festeggiare i 35 anni di "Striscia la notizia", programma simbolo della tv italiana», la motivazione del premio ricevuto dal papà del tg satirico.

«L’idea di fare “Striscia” mi è venuta guardando il Tg1 che dava la notizia che la responsabilità della tragica strage di Piazza Fontana del 1969 era dell’anarchico Valpreda. Io non capivo tutte queste certezze da dove venissero e ho pensato che sarebbe stato bello avere un telegiornale che, magari anche in modo un po’ irriverente e non serioso, potesse dare un altro punto di vista». Trovate l'intervista completa ad Antonio Ricci sul numero di Sorrisi in edicola da martedì 7 novembre.