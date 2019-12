Telegatto speciale per Fiorello!

Telegatto speciale per Fiorello!

Durante la puntata del 4 dicembre di “Viva RaiPlay!”, il nostro direttore Aldo Vitali, con la complicità della giornalista del Tg1 Laura Chimenti, è salito sul palco per consegnare al conduttore il premio come Personaggio del decennio 2010-2019

Foto: Fiorello con il Telegatto. “Viva RaiPlay!” si vede in streaming su Raiplay.it - Credit: © Iwan Palombi

10 Dicembre 2019 | 9:05 di Redazione Sorrisi

È abituato a stupirci, Rosario Fiorello. Ma stavolta la sorpresa gliel’abbiamo fatta noi di Sorrisi. Durante la puntata del 4 dicembre di “Viva RaiPlay!”, il nostro direttore Aldo Vitali, con la complicità della giornalista del Tg1 Laura Chimenti, è salito sul palco per consegnare al conduttore... un Telegatto speciale!



«Abbiamo stabilito che sei il Personaggio del decennio 2010-2019» ha detto Vitali. «Adesso dal 31 dicembre devi cominciare a lavorare per prenderne un altro tra dieci anni».

Fiorello non ha nascosto la sua gioia: «È una cosa facile da dire ma è vera, lo dedico a tutte le persone che in questi dieci anni mi hanno accompagnato in questo mestiere, i musicisti, gli autori, i costumisti, tutti quanti» ha detto.

Ma non è finita qui: il direttore ha portato anche un piccolo “Telegattino” per Vincenzo Mollica, premiato come Personaggio rivelazione dello show. «Grazie Sorrisi, mi è già partita la sciabbarabba!» ha risposto, nel suo stile, il simpatico pupazzo a cui dà voce il giornalista. Il video integrale si può rivedere su RaiPlay (www.raiplay.it).