“Temptation Island” raddoppia a settembre

Per i fan del programma di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi c’è una bella notizia. A settembre andrà in onda una nuova edizione di “Temptation Island” condotta da Filippo Bisciglia. Sono partiti in questi giorni i casting per trovare le nuove coppie protagoniste, che vivranno separate per 21 giorni nell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (CA). Per partecipare, potete inviare la vostra candidatura tramite il sito www.wittytv.it oppure chiamare il numero 06.3721721.