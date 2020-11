Tennis: la finale dell’Open Sofia in diretta su Rai2

14 Novembre 2020 | 11:21 di Lorenzo Di Palma

Grazie a un accordo tra la Rai e Federtennis, anche dagli schermi di Rai2 tanti appassionati di tennis potranno fare il tifo per l'azzurro Jannik Sinner impegnato nella prima finale ATP della sua carriera, opposto al canadese Vasek Pospisil. La finale del troneo Sofia Open di tennis andrà infatti in onda in diretta su Rai2, a partire dalle 14 di sabato 14 novembre. La telecronaca del match sarà di Nicola Sangiorgio e Marco Fiocchetti.

Il tennista altoatesino, che in semifinale ha eliminato il francese Adrien Mannarino, in finale troverà dall’altro lato della rete, il canadese Vasek Pospisil, n.74 del mondo, che in semifinale ha battuto Richard Gasquet in tre set, con il punteggio di 6-7 (6/8), 6-2, 6-0. Sinner a soli 19 anni è il più giovane italiano a raggiungere la finale di un torneo ATP.