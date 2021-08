Teresa Mannino torna in tv (e promette risate)

Due prime serate speciali in onda sul Nove Teresa Mannino Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Due appuntamenti che permetteranno a Teresa Mannino di sfoggiare tutto il campionario delle sue battute più divertenti. L’attrice siciliana torna in tv

con due prime serate speciali in onda sul Nove.

Si comincia venerdì 10 settembre, quando vedremo il suo spettacolo teatrale “Sento la terra girare”, la cui tournée fu interrotta per lo scoppio della pandemia. «È andato in scena per l’ultima volta alle 15.30 del 23 febbraio 2020, poi si è fermato tutto. Cominciamo con il teatro ma le idee sono tante, il Nove credo sia il luogo più adatto dove poter dare vita ai miei progetti» ha detto Teresa. La settimana successiva, invece, toccherà a un classico dell’attrice: “Sono nata il ventitré”, in cui racconta tutta la sua vita. «Sono diventata quella che sono passando attraverso momenti difficili che mi hanno fatto crescere. Ecco, voglio raccontarvi i miei traumi. Per esempio? Che ero la terza figlia e quando toccava a me fare il bagno, l’acqua non c’era più. Un classico».