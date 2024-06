“The agency”, al via la produzione della serie con Michael Fassbender

Prossimamente su Paramount+, la serie di spionaggio è un remake della francese "Le Bureau des Légendes" Michael Fassbender Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Paramount+ e Showtime hanno annunciato l'inizio della produzione della serie thriller di spionaggio politico "The agency". La serie è un remake della francese "Le Bureau des Légendes" e vede nei panni del protagonista (e produttore esecutivo) Michael Fassbender. Sarà disponibile prossimamente in Italia su Paramount+ e prodotta anche da George Clooney e Grant Heslov, attraverso la loro Smokehouse Pictures con Showtime/MTV Entertainment Studios e 101 Studios. Si aggiungono alla lista dei produttori Joe Wright, che ne curerà la regia, e Jez Butterworth e John-Henry Butterworth alla scrittura dei dieci episodi.

L'originale "The Bureau - Le Bureau des Légendes" si concentra sulla vita quotidiana degli agenti del principale servizio di sicurezza esterna della Francia (DGSE). In particolare sul "Bureau of Legends", responsabile della formazione e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine. Vivendo sotto false identità per anni, le missioni di questi agenti sono di identificare e reclutare buone risorse di intelligence.

La trama

La serie segue Martian (Fassbender), un agente segreto della CIA a cui è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla London Station. Quando l'amore che ha lasciato indietro riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si scontrano con il suo cuore, gettandolo in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.