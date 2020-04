The Facchinettis: a casa con la famiglia di Francesco Facchinetti

Debutto pasquale per la prima produzione originale italiana di Dplay Plus

12 Aprile 2020 | 12:19 di Lorenzo Di Palma

La prima “serie” televisiva italiana prodotta da Dplay Plus - la piattaforma streaming a pagamento di Discovery - si chiama The Facchinettis, debutterà domenica 12 aprile e avrà come protagonisti Francesco Facchinetti e la moglie brasiliana Wilma Helena Faissol, con tutta la loro famiglia allargata, che sarà seguita dalle telecamere per raccontare a 360° la loro vita.

Il primo episodio della serie andrà in onda anche in chiaro su Real Time domenica 19 aprile alle 21.30. Il docu-reality ruota attorno al rapporto di coppia tra Francesco e Wilma. Lui è l’anima irrequieta dei due, un fiume in piena difficile da arginare. Spesso rinchiuso nel suo coloratissimo studio pieno di oggetti stralunati e, come un eterno adolescente, indossa tuta d’ordinanza ed è perennemente al telefono. Inoltre, è da poco devoto al veganesimo.

Wilma, nell’apparente quiete della loro casa di Mariano Comense, che grazie all’energia familiare si trasforma in una festosa villa di Beverly Hills, con la sua verve brasiliana, unita al rigore svizzero con cui è cresciuta, riempie le sue giornate tra la cura dei figli, ricette in cucina che condivide con i suoi follower ma che non sempre vengono apprezzate dai suoi, e il pilates (imperdibili le lezioni fatte a nonno Roby Facchinetti, ex leader dei Pooh).