“The Grand Tour”: il trailer dell’episodio speciale “A massive hunt”

18 Novembre 2020 | 14:55 di Giulia Ausani

Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May stanno per tornare. Dopo le imprese acquatiche nel Mekong, il trio di "The Grand tour" si ritrova ad affrontare una nuova avventura su quattro ruote nell'episodio speciale "A massive hunt", in arrivo su Amazon Prime Video il 18 dicembre.

A bordo di tre auto sportive, Richard, James e Jeremy arrivano sull'isola di Reunion e affrontano il tratto d'asfalto più costoso del mondo: una strada costruita sul mare. Un percorso piacevole e tranquillo, almeno finché Andy Wilman non lancia una sfida: dovranno attraversare l'oceano per arrivare fino in Madagascar, dove li attende la strada più ardua e impervia che abbiano mai affrontato. Li attende una delle missioni più difficili fino a oggi.