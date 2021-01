“The great escapists”: il trailer della nuova serie Amazon

05 Gennaio 2021 | 12:54 di Giulia Ausani

Richard Hammond è uno degli storici presentatori di "The Grand Tour", Tory Belleci è tra i conduttori di "MythBusters". E ora dovranno unire le forze e combinare le loro menti scientifiche per sopravvivere su un'isola deserta e trovare il modo di tornare a casa. È questo il format di "The great escapists", nuova serie originale Amazon in arrivo su Prime Video il 29 gennaio.

La serie è composta da sei episodi e vede i due presentatori alle prese con le insidie di un'isola deserta, dove potranno contare solo sui resti del loro naufragio per costruire mezzi di fortuna che li riporteranno a casa.

Il trailer