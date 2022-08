“The last of us”: il primo sguardo alla serie con Pedro Pascal

Nel teaser dei titoli HBO in arrivo prossimamente le prime immagini della serie tratta dal videogioco "The last of us" Cecilia Uzzo







L'attesa dal videogame alla serie tv, per i fan di "The last of us", è ancora piuttosto lunga. Dovranno infatti aspettare l’anno prossimo (il 2023) per vedere l’adattamento televisivo. La piattaforma streaming targata HBO ha pubblicato quello che, a conti fatti, può essere considerato un assaggio del primo teaser trailer, decisamente atteso dai gamer del gioco di Naughty Dog.

All’interno di un video promozionale dei prossimi titoli in arrivo su HBO Max – dalle nuove stagioni di titoli come "Succession" e "The White Lotus", fino alle novità assolute come le serie "The Idol" con The Weeknd e Lily-Rose Depp e ovviamente "House of The Dragon", al debutto anche in Italia il 22 agosto in contemporanea con gli Stati Uniti – c’è posto anche per "The Last of Us". Una manciata di secondi (circa una trentina, a partire dal minuto 1:40): pochi, pochissimi, e tuttavia sufficienti per dare delle prime anticipazioni della serie ideata e scritta da Craig Mazin (autore della serie "Chernobyl") e Neil Druckmann, creatore proprio dei videogame "The Last of Us" e "Uncharted" e che è stata definita come «molto rispettosa del lavoro originale».

In uno scenario innevato post apocalittico, si vedono i due protagonisti Joel ed Ellie, di spalle o frontalmente, proprio come se fosse il videogame. Si assiste a un dialogo tra i due, con la giovane Ellie che lamenta: «Tutti quelli a cui tenevo sono morti e mi hanno lasciata», mentre Joel ribatte: «Tu non hai idea di cosa significhi la perdita».

Il cast

Com’è noto da tempo, a dare volto ai due protagonisti sono interpreti noti al pubblico: Pedro Pascal, già star di serie come "The Mandalorian" e "Narcos" è Joel, mentre Ellie è interpretata da Bella Ramsey, che è stata Lyanna Mormont ne "Il Trono di Spade". Oltre a loro, nei pochi secondi di montaggio, si alternano rapide immagini con Sarah, la figlia di Joel interpretata da Nico Parker ("Dumbo"), il survivalista Billcon ha il volto di Nick Offerman ("Parks and Recreation"), mentre si intravvedono anche i resti di un infetto trasformato in corpo fruttifero dal fungo mutante Cordyceps.

Il cast della serie comprende anche Anna Torv (Tess); Murray Bartlett (Frank, un altro sopravvissuto che vive in una città isolata come Bill); Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (suo fratello minore Sam); Gabriel Luna (Tommy, fratello di Joel); Merle Dandridge (Marlene). Ai personaggi tratti dal gioco si aggiungono due novità interpretate da Graham Greene ed Elaine Miles, rispettivamente Marlon e Florence, descritti come «una coppia sposata che sopravvive in solitudine nel deserto del Wyoming post-apocalittico».