“The O.C.”: la prima stagione torna in onda su Italia 1

21 Aprile 2020 | 17:10 di Redazione Sorrisi

Tra i grandi ritorni in televisione di questo periodo non poteva certo mancare "The O.C.", la serie che ha conquistato intere generazioni di adolescenti nei primi anni 2000. La prima stagione torna in onda su Italia 1 a partire da giovedì 23 aprile, tutti i giorni alle 19.00 con due episodi alla volta.

Fino al 5 maggio potremo quindi tornare nella contea di Orange sulle note di "California here we come". In un questo momento difficile possiamo rifugiarci nella casa in piscina con Seth (Adam Brody), Ryan (benjamin McKenzie), Marissa (Mischa Burton) e Summer (Rachel Bilson). Ripartiamo da dove tutto è cominciato: il momento in cui un ragazzo problematico viene accolto nella splendida casa di Newport Beach da una famiglia che cambierà la sua vita.