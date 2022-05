“The Staircase – Una morte sospetta”: il trailer in italiano

Il trailer della miniserie thriller con protagonisti Colin Firth e Toni Collette tratta da una storia vera in arrivo su Sky "The staircase" Credit: © Sky Cecilia Uzzo







Una storia vera, un caso lacunoso di cui ancora potrebbe non essere tutto chiarito: è la base di "The Staircase - Una morte sospetta", la nuova serie che debutta l’8 giugno in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

Si tratta infatti un true crime drama, una serie thriller con Colin Firth e Toni Collette che adatta, senza alcun intento documentaristico, il caso di Michal Peterson, veterano della guerra in Vietnam e scrittore (di romanzi con la sua esperienza bellica) statunitense: a seguito della morte della moglie, avvenuta nel 2001, l’uomo è stato accusato di omicidio. La vicenda si è sviluppata attraverso una serie di condanne poi modificate per la riapertura del caso. La storia, appunto molto complicata, è stata oggetto di una docuserie Netflix del 2018 (sempre intitolata "The Staircase").

Coprodotta da Annapurna Television, la miniserie è composta da otto episodi, scritti da Antonio Campos e Maggie Cohn che ne sono anche produttori esecutivi e showrunner. Antonio Campos, già regista e sceneggiatore del film "Le strade del male" e autore di varie serie, come "The Sinner"e "The Punisher" è anche il regista di sei episodi (tranne i due diretti da Leigh Janiak).

L’uscita del trailer (italiano) ha ufficialmente avviato il conto alla rovescia per la messa in onda di "The Staircase - Una morte sospetta": mentre negli Stati Uniti è disponibile dal 5 maggio su HBO Max, in Italia la serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now dall’8 giugno 2022.

Il trailer

La trama

Dicembre 2001, Carolina del Nord. Quando sua moglie viene ritrovata senza vita in fondo alla scalinata interna della loro casa in una pozza di sangue, il noto scrittore di romanzi crime Michael Peterson, che ha chiamato il 911 proprio per segnalare la tragedia e per chiedere aiuto, si ritrova indagato. La polizia, infatti, non è convinta della sua versione dei fatti e c’è il sospetto che la caduta di Kathleen non sia stata un incidente, bensì un omicidio. Cos’è dunque successo veramente quella notte? E che ripercussioni avrà questa faccenda sulla famiglia Peterson?

Il cast

Il cast della serie è guidato da due attori fuoriclasse come il premio Oscar Colin Firth ("Kingsman – Il cerchio d’oro") e Toni Collette ("Cena con delitto - Knives Out", più recentemente protagonista della serie Netflix "Frammenti di lei"), rispettivamente nei ruoli dello scrittore Michael Peterson e della moglie Kathleen. Oltre a loro, il cast è composto da molti altri volti noti, soprattutto nel panorama delle produzioni televisive: Michael Stuhlbarg ("Your Honor"), Juliette Binoche ("Chocolat"), Dane DeHaan ("ZeroZeroZero"), Olivia DeJonge ("Elvis"), Rosemarie DeWitt ("Little Fires Everywhere"), Tim Guinee ("Inventing Anna"), Patrick Schwarzenegger ("Moxie"), Sophie Turner ("Game of Thrones"), Vincent Vermignon ("Romy and Michele's High School Reunion"), Odessa Young ("Shirley") e Parker Posey ("Lost in Space").