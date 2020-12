The Voice Senior: finale con Gianna Nannini

20 Dicembre 2020 | 16:40 di Lorenzo Di Palma

È tutto pronto per la finale di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici che ha conquistato pubblico e critica: domenica 20 dicembre, in prima serata su Rai1, si proclamerà in diretta il primo vincitore dello show. Sarà una serata in cui non mancheranno sorprese, duetti tra coach e concorrenti e la partecipazione di Gianna Nannini.

In vista del rush finale, ciascun coach ha preparato i concorrenti della propria squadra con sessioni di allenamento e prove per definire il repertorio di canzoni che presenteranno al pubblico nelle varie manche a eliminazione. Ma già durante la puntata di “Knock Out” di venerdì scorso, i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine e Clementino hanno dovuto ridurre la loro “scuderia”: infatti solo due concorrenti per team affronteranno la sfida finale e questa volta, a differenza delle puntate precedenti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a giudicare le esibizioni e stabilire chi merita di vincere la prima edizione di The Voice Senior.

A contendersi il titolo troviamo per il “team Loredana” Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; il “team Gigi” schiera Marco Guerzoni e Elena Ferretti; il “team Carrisi” propone Tony Reale e Rita Mammolotti; infine a dare battaglia per il “team Clementino” saranno Roberto Tomasi e Alan Farrington.